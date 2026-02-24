SOLIDARITATE Îngeri în uniformă: Doi poliți au dus o sătmăreancă la timp spre operație

O pană de mașină, o cursă contra cronometru și un gest care a făcut diferența dintre disperare și speranță

Un drum spre spital s-a transformat într-un moment de cumpănă pentru o familie din Certeze, județul Satu Mare. Însă intervenția promptă a doi polițiști a schimbat radical cursul unei zile care putea deveni o tragedie. Pentru o sătmăreancă și mama sa, ajutorul venit la momentul potrivit a însemnat mai mult decât o simplă mână întinsă – a însemnat șansa de a ajunge la timp la operație.

Mașină defectă, timp limitat și teamă

O femeie din Certeze își însoțea mama către Târgu Mureș, unde aceasta urma să fie supusă unei intervenții chirurgicale. Emoțiile erau deja apăsătoare, însă situația a devenit critică în localitatea Viile Tecii, când mașina cu care se deplasau s-a defectat.

În fața unei operații programate și a unui timp care nu iartă, panica s-a instalat rapid. Fiecare minut pierdut putea însemna amânarea unei intervenții esențiale.

Intervenția care a schimbat totul

Ajutorul a venit din partea polițiștilor din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud. Aceștia au intervenit imediat, au identificat un service auto și au sprijinit familia astfel încât femeia să își poată duce mama la timp la unitatea medicală din Târgu Mureș.

Un gest care poate părea simplu la prima vedere – dar care, în acel context, a avut o valoare uriașă.

„Pentru noi au fost îngeri păzitori”

Impresionată de sprijinul primit, fiica pacientei a transmis un mesaj de mulțumire către Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, mesaj făcut public de instituție:

„Pentru noi au fost îngeri păzitori, trimiși în prima zi din Postul Mare. Dumnezeu să vă ocrotească cu toată dragostea.”

Deși la acel moment nu le-a aflat numele, instituția i-a nominalizat ulterior: Lucian și Ionuț. Doi polițiști pentru care uniforma nu a însemnat doar autoritate, ci și empatie.

Poliția înseamnă oameni pentru oameni

Într-o perioadă în care intervențiile spectaculoase ajung rapid în atenția publicului, această întâmplare readuce în prim-plan o altă față a muncii de poliție: cea umană.

Pentru o sătmăreancă din Certeze, ajutorul primit în Viile Tecii nu va fi niciodată un simplu episod de drum. Va rămâne ziua în care doi polițiști au devenit, pentru o familie, exact ceea ce spune mesajul lor: îngeri păzitori.

Respect, Lucian și Ionuț. Pentru că, înainte de toate, Poliția înseamnă oameni pentru oameni.