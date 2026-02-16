Tânăr de 21 de ani, prins băut la volan și fără permis în municipiul Satu Mare

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare cercetează un tânăr de 21 de ani, din municipiul Satu Mare, pentru săvârșirea unor infracțiuni la regimul rutier.

Incidentul a avut loc în data de 14 februarie, în jurul orei 03:50, pe strada Ștefan Luchian. Oamenii legii au oprit pentru control un autoturism condus de tânăr, iar în urma verificărilor au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

