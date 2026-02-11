Un gest simplu, o amintire pentru totdeauna – punct special amenajat în formă de inimă pe Podul Prieteniei, de Ziua Îndrăgostiților





Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu” marchează Ziua Îndrăgostiților prin amplasarea unui punct special amenajat în formă de inimă pe Podul Prieteniei.

Începând cu data de 11 februarie, sătmărenii sunt invitați la o plimbare pe Podul Prieteniei unde au posibilitatea de a așeza lacătele iubirii într-un spațiu special amenajat, dedicat celebrării dragostei în toate formele sale – fie că este vorba despre iubire, prietenie sau legături de familie. Gestul simbolic poate deveni o amintire de durată, care păstrează momentele și poveștile împărtășite.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să ofere comunității un nou prilej de a celebra iubirea într-unul dintre cele mai frumoase locuri din municipiu. Toți cei interesați sunt invitați să treacă Podul Prieteniei.