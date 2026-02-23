URGENȚĂ. Biserică din Satu Mare, inundată. Nivelul apei a depășit 35 cm în interiorul lăcașului

Codul galben de precipitații a adus probleme serioase la Biserica Ortodoxă „Sfinții Constantin și Elena” de pe strada Dunării din Satu Mare. Acumulările de apă în interiorul lăcașului au depășit 35 cm, punând în pericol atât clădirea, cât și bunurile din interior.

La fața locului a fost mobilizat de urgență Detașamentul de Pompieri Satu Mare, cu o autospecială de primă intervenție și comandă, o motopompă și un echipaj format din patru subofițeri.

Echipajele acționează pentru evacuarea apei și reducerea daunelor produse de precipitațiile abundente, asigurând siguranța clădirii și prevenind afectarea obiectelor de cult.