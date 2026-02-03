VERTICALI PENTRU ROMÂNIA: DINCOLO DE NUANȚELE GÂNDURILOR

De: ELISABETA VERESS – Editorialist – corespondent pe zona Maramureș la VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; Membru a UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” Satu Mare; Membru a ASOCIAȚIEI JURNALIȘTILOR ȘI SCRIITORILOR DE TURISM DIN ROMÂNIA; Membru a Uniunii Artiștilor Plastici din România Vicepreședintă a ASOCIAȚIEI ”DIAMANT DE MARAMUREȘ” – Cavnic, organizatoare a Taberei Internationale ”ELISABETA ART CAVNIC”;

Pe 17 ianuarie, Casa de Cultură din Baia Sprie a devenit pentru o vreme un templu al frumuseții și al dăruirii artistice. Vernisajul “Armonii de Iarnă” mi-a reamintit ceea ce poate sa ofere arta într-o comunitate: speranță, coeziune și o bună stare a sufletului.

ARMONII DE IARNĂ: CÂND ARTA UNEȘTE COMUNITATEA

Coborînd pe scările Casei de Cultură, am simțit o căldură deosebită, nu doar din cauza picturilor expozitiei, ci din energia oamenilor care au venit aici cu sufletul deschis. Aceasta nu a fost o simplă expoziție – a fost o celebrare a talentului, a muncii și a devoțiunii pentru frumos.

Ochii au fost vrăjiți de culori și forme

Picturile expuse pe pereții albului dezgoleau emoții adânci, iar fiecare pensulatie părea a spune o poveste. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit au fost tapiseriile, acele lucrări textile care poartă în fire nu doar culoare, ci și un meșteșug secular, o legătură cu tradițiile noastre.

Fiecare fir, fiecare nod, fiecare ață părea o rugăciune silențioasă către frumusețe. În această atmosferă încărcată de artă, trei nume se-au ridicat mai sus: Tirica Mihai, lui ii datorăm ca ține viu spiritul artistic al asociatiei;” Alexandru Sajnelic” , președintele Asociației Artiștilor Plastici, un om care crede cu tărie că arta nu este lux, ci necesitate și maestrul olar Daniel Les, originar din Baia Sprie, o prezență, invitat de onoare, o binecuvântare pentru noi toți.

Daniel Les merită un cuvânt special

Acest om extraordinar, declarat Cetățean de Onoare al orasului Baia Sprie, poartă în mâinile sale nu doar argilă și tehnică, ci și sufletul unui mesaj: că meșteșugul tradițional poate fi contemporan, că, nu sunt este o povară, ci o forță. Prezența sa a fost o mărturie vie că arta autentică este veșnică.

Pe scena Casei de Cultură, apoi, au urcat copii din Clubul de Dans Sportiv “Medio Monte Baia Sprie”, mica lor reprezentatie aducând un răspuns frumos la liniștea picturilor și tapiseriilor, care prin mișcările pline de energie au spus ceea ce cuvintele nu pot: că arta nu are vârstă, că frumusețea se moștenește, că construim generații viitoare care vor continua ceea ce noi avem astazi.

Ce înseamnă, de fapt, artă pentru comunitatea noastră?

Arta nu este doar pentru galerii sau muzee … este o lume paralelă în care trăim mai bine, în care ne – nțelegem mai bine unii pe alții, în care egoismul se topește în fața frumuseții partajate.

Într-o lume în care frivolitatea și consumerismul ne-a cucerit atât de mult spațiu mental, vernisajele, expozițiile și spectacolele artistice sunt acte de o realitate pasnică, sunt declarații de iubire pentru ceea ce ne fac cu adevărat oameni.

Casa de Cultură din Baia Sprie este în această realitate …

locul unde se-ntâlnesc generații, unde meșteri și tineri artiști iși pun pe masă și visurile.

Fără o asemenea instituție, comunitatea noastră ar fi mai săracă nu cu bani, ci cu suflet. Fără Casa de Cultură, artiștii ar fi singuri cu visurile lor. Fără vernisaje și spectacole, orasul ar respira mai greu. De aceea, vreau să-mi exprim recunoștința profundă tuturor celor care susțin astfel de evenimente: managerului și echipei Casei de Cultură, artiștilor care-și expun lucrul zilnic, sponsorilor care cred încultură, și – poate cel mai important – publicului care vine, care ascultă, care simte; pentru că artă fără auditoriu este doar o șoaptă în vânt.

“Armonii de Iarnă” a fost o bucurie de iarnă într-un sezon adesea greu

A fost o promisiune că frumusețea va reveni primăvara, că pasiunea artiștilor nu se-ar stinge, că Baia Sprie are în piept bătaia unei inimi cu o cultura puternică. Acestui oraș, acestui eveniment de cultură, acestor artiști minunați: le mulțumesc pentru că mi-au reamintit de ceea contează cu adevărat.

