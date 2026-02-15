VIDEO/FOTO INCENDIU Adăpost de animale cuprins de flăcări la Moftin: zeci de tone de porumb distruse

Intervenție de amploare a pompierilor din Carei și Satu Mare pentru limitarea propagării focului

În seara zilei de 14 februarie, în jurul orei 23:20, un apel la numărul unic de urgență 112 a anunțat izbucnirea unui incendiu la un adăpost de animale din localitatea Moftin, în care erau depozitate cantități importante de porumb și material lemnos. La fața locului au intervenit de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, aparținând Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare, cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și nouă cadre militare.

Forțe suplimentare mobilizate

Având în vedere amploarea incendiului, în sprijin a fost trimisă autospeciala de mare capacitate AT 10000 din cadrul Detașamentului Satu Mare, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Moftin.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, cu degajări masive de fum și flăcări violente. Exista un risc major de propagare la construcțiile aflate în imediata vecinătate.

Pagube semnificative, dar locuințe salvate

Echipajele operative au acționat simultan pentru localizarea și lichidarea focarelor, realizarea dispozitivelor de protecție și limitarea extinderii incendiului, reușind să protejeze bunurile aflate în pericol.

În urma incendiului au fost distruse aproximativ 50 de tone de porumb și circa 10 metri cubi de material lemnos. Datorită intervenției prompte și coordonate, pompierii au reușit să salveze o locuință situată în apropiere, precum și alte două depozite, prevenind astfel producerea unor pagube materiale mult mai mari.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

Intervenția, care a durat mai multe ore, a fost îngreunată de cantitatea mare de materiale combustibile și de dezvoltarea rapidă a incendiului.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric.