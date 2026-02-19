Vizită oficială la Satu Mare: Ministrul Muncii, Florin Manole, alături de deputatul PSD Mircea Govor

Deputatul Mircea Govor a anunțat astăzi primirea la Satu Mare a ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, într-o vizită dedicată consolidării serviciilor sociale și accelerării proiectelor comunitare.

Dialog cu administrația locală și comunitatea

Programul vizitei a început la sediul PSD Satu Mare, unde au avut loc discuții aplicate cu primarii, viceprimarii și aleșii locali social-democrați despre necesitățile reale ale comunităților, investițiile în servicii sociale moderne și modalitățile de accesare eficientă a fondurilor europene, inclusiv prin PNRR.

Un punct central al întâlnirii a fost dialogul cu seniorii organizației, care au transmis direct preocupările și așteptările pensionarilor, subliniind importanța respectului și comunicării constante cu vârstnicii.

Priorități și proiecte sociale în județ

La Instituția Prefectului – Județul Satu Mare, discuțiile s-au extins la reprezentanți ai administrației, mediului economic și sectorului social, fiind abordate prioritățile reale: servicii sociale moderne, accesibile și integrate, atât în mediul urban, cât și în cel rural.

Vizitele în teren au arătat rezultate concrete ale proiectelor finanțate prin PNRR:

📍 Centrul de zi „Exploratorii” din Domănești – sprijin pentru copii aflați în situații dificile;

📍 Centrul de zi pentru persoane vârstnice din Cig – servicii moderne de recuperare și îngrijire;

📍 Sărăuad – centru de zi pentru copii expuși riscului de separare de familie, care sprijină păstrarea unității familiale.

Mesajul deputatului Mircea Govor

Pentru Mircea Govor, aceste investiții înseamnă șanse reale pentru oameni și comunități mai puternice. „Dezvoltarea începe acolo unde politica pune oamenii pe primul loc. Pentru PSD, fiecare comunitate contează. Fiecare om contează.”

Acțiunea subliniază angajamentul autorităților locale și centrale pentru servicii sociale mai bune și pentru reducerea inegalităților în județul Satu Mare.