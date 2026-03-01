PSD Satu Mare a oferit mărțișoare doamnelor și domnișoarelor, marcând începutul primăverii

Duminică, 1 martie 2026, odată cu debutul primăverii, organizația municipală PSD Satu Mare a desfășurat o acțiune dedicată doamnelor și domnișoarelor, oferindu-le mărțișoare, într-un gest simbolic de respect și apreciere.
Această inițiativă, care a devenit deja o tradiție a fiecărui început de martie, reprezintă o formă sinceră de recunoștință față de rolul esențial pe care femeile îl au în viața comunității noastre. Fie că vorbim despre implicarea în familie, despre activitatea profesională sau despre contribuția la dezvoltarea societății, prezența și dedicarea lor sunt fundamentale pentru echilibrul și progresul comunității sătmărene.
Alături de echipa Partidului Social Democrat au participat la această acțiune: vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, președintele PSD Municipiul Satu Mare, Adrian Micle, viceprimarul municipiului Satu Mare, Raul Băbțan, consilierul județean Sorin Stănean și secretarul executiv TSD Satu Mare, Claudiu Tămășan.
,,Mărțișorul rămâne un simbol al reînnoirii, al gândurilor bune și al noilor începuturi. Ne dorim ca această primăvară să aducă tuturor doamnelor și domnișoarelor sănătate, bucurii, împliniri, precum și multe momente senine alături de cei dragi.
La mulți ani și o primăvară frumoasă!” au transmis aceștia.