Tineri surprinși tăind vegetația ornamentală din Parcul Vasile Lucaciu pentru a o vinde unei florării

In dupa-amiaza zilei de 04.03.2026, in jurul orei 16.30 un grup de tineri cu vârste cuprinse intre 19 si 22 de ani din municipiul Satu Mare au fost surprinși in timp ce taiau crengi din vegetatia ornamentală plantată in parcul Vasile Lucaciu, in vederea comercializării acestora catre o florărie din municipiu. Acestia au fost condusi la sediul Politiei Locale Satu Mare in vederea identificării si luării măsurătorilor legale, fiind sancționați contravențional cu amenzi cuprinse intre 200-500 lei, vegetatia tăiată fiind confiscata.

Reamintim cetățenilor municipiului ca taierea sau toaletarea neautorizată a copacilor sau distrugerea vegetației de pe domeniul public al municipiului Satu Mare este interzisă si este sancționată contravențional conform prevederilor art. 41 din HCL 33/2011.