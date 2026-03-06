Alături de pacienți! Program extins în weekend la trei farmacii Catena din Satu Mare

Locuitorii municipiului Satu Mare au acum acces mai facil la medicamente și servicii farmaceutice în weekend. Trei farmacii din rețeaua Catena și-au extins programul de funcționare, pentru a răspunde mai bine nevoilor pacienților care au nevoie de produse sau de sfaturi de specialitate și în afara programului obișnuit.

Măsura vine în sprijinul celor care nu reușesc să ajungă la farmacie în timpul săptămânii, dar și al pacienților care au nevoie de medicamente sau recomandări farmaceutice în zilele de sâmbătă și duminică.

Noile programe de funcționare sunt:

Catena – Bulevardul I.C. Brătianu

• luni – vineri: 08:00 – 20:00

• sâmbătă: 08:00 – 20:00

• duminică: 09:00 – 20:00

Catena – strada Ady Endre (zona Piața de Vechituri)

• luni – duminică: 08:00 – 20:00

Catena – Careiului C1 (fostul restaurant Lotus)

• luni – sâmbătă: 08:00 – 20:00

• duminică: 09:00 – 20:00

Reprezentanții rețelei au transmis că extinderea programului de weekend a fost introdusă pentru a oferi un acces mai bun la servicii farmaceutice, mai ales în zonele unde programul farmaciilor este mai limitat în aceste zile.

Catena, cunoscută drept „Farmacia Inimii”, este una dintre cele mai mari rețele farmaceutice din România, cu sute de farmacii în întreaga țară. În unitățile sale, pacienții pot găsi medicamente, suplimente alimentare, produse parafarmaceutice, cosmetice și dispozitive medicale, dar și consiliere de specialitate din partea farmaciștilor.

În municipiul Satu Mare, farmaciile Catena sunt prezente în mai multe cartiere, iar programul extins în weekend vine ca o măsură menită să faciliteze accesul rapid al pacienților la tratamentele și produsele de care au nevoie.