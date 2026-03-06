Astăzi, 06.03.2026, în Sala Mică de ședințe a Instituției Prefectului Județul Satu Mare a avut loc ședința de evaluare anuală a activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025. Acesta s-a desfășurat în sistem videoconferință, în prezența domnului Marian-Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne și a comandanților structurilor centrale ale ministerului.

Alături de prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, la ședința de bilanț au participat subprefectul Ioan Tibil și comandanții structurilor județene ale M.A.I.

”Doresc să transmit aprecierea Instituției Prefectului Județul Satu Mare pentru profesionalismul, responsabilitatea și devotamentul de care structurile Ministerului Afacerilor Interne dau dovadă în îndeplinirea atribuțiilor lor zilnice. Activitatea desfășurată de polițiști, jandarmi, pompieri și de celelalte structuri ale ministerului contribuie în mod esențial la menținerea ordinii și siguranței publice, la gestionarea situațiilor de urgență și la consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului.

Ministerul Afacerilor Interne este o instituție fundamentală a statului român, iar apartenența la acest sistem reprezintă nu doar o responsabilitate majoră, ci și o reală onoare. Uniforma sau statutul de cadru al M.A.I. implică profesionalism, integritate și dedicare față de valorile serviciului public.

Vă felicit pentru rezultatele obținute în anul 2025 și vă încurajez să continuați, cu aceeași determinare și seriozitate, misiunea dumneavoastră în slujba comunității. Instituția Prefectului va rămâne în continuare un partener instituțional deschis și implicat, susținând colaborarea eficientă dintre toate structurile responsabile de siguranța și buna funcționare a societății.” – prefect Altfatter Tamás.