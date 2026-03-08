Intervenții în desfășurare: incendiu la o hală în Poiana Codrului și accident grav la Sătmărel

Incendiu la o hală

Pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare intervin în aceste momente pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală de depozit dezafectată în localitatea Poiana Codrului.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și 11 cadre militare. De asemenea, a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Crucișor. Din primele informații, nu sunt înregistrate victime.

Accident rutier cu persoană încarcerată

Tot în aceste momente pompierii sătmăreni au fost solicitați să intervină la un accident rutier produs în municipiul Satu Mare, în apropiere de Centura Ocolitoare, în zona Sătmărel, unde un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar două persoane au rămas încarcerate.

La locul evenimentului intervin o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD și terapia intensivă mobilă, încadrate cu 13 cadre militare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

De asemenea, la intervenție participă și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Misiunile sunt în dinamică.

Din primele informații o victima a fost proiectată în afara autoturismului și se afla în stop cardio respirator.

Echipajele medicale efectuează manevrele de resuscitare.