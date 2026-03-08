Accident grav la Sătmărel: o persoană a murit, alte cinci au fost transportate la spital

În data de 8 martie, în jurul orei 18:00, pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit la un accident rutier produs în municipiul Satu Mare, în apropiere de Centura Ocolitoare, zona Sătmărel.

Potrivit primelor informații, un autoturism s-a răsturnat în afara părții carosabile, iar șase persoane au fost implicate: patru bărbați și două femei. Două dintre victime au rămas inițial încarcerate și au fost extrase de pompieri. O victimă de sex masculin a fost proiectată în afara autoturismului și s-a aflat în stop cardio-respirator; echipajele medicale au aplicat manevrele de resuscitare până la constatarea decesului.

Celelalte cinci persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare pentru îngrijiri medicale.

La locul intervenției au acționat o autospecială de stingere, echipajul de descarcerare, un echipaj EPA SMURD și terapia intensivă mobilă, încadrate cu 13 cadre militare. De asemenea, au participat două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.