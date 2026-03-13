Controale la unități alimentare din Satu Mare: amendă pentru o brutărie și retragerea unui produs Vel Pitar

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au desfășurat, în perioada recentă, 92 de acțiuni de control în domeniul siguranței alimentare. Verificările au vizat unități de abatorizare, unități de procesare a cărnii și laptelui, unități de catering, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități de alimentație publică, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume-fructe, precum și unități de panificație, patiserie și depozitare a produselor alimentare.

Potrivit DSVSA, controalele au urmărit respectarea legislației sanitare veterinare și a normelor privind siguranța alimentelor, inclusiv aplicarea sistemului HACCP și a programelor de autocontrol în unitățile de producție și procesare. Acțiunile au avut ca scop prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară.

În urma verificărilor efectuate în această săptămână, a fost aplicată o sancțiune contravențională constând într-o amendă de 1.200 de lei unei brutării din municipiul Satu Mare, pentru nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și valorificare a produselor alimentare, precum și a instalațiilor și ustensilelor de lucru.

Totodată, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea și rechemarea de pe piață a produsului „Pâine Domnească Albă”, de 1 kilogram, marca Vel Pitar. Măsura a fost luată după ce, în urma verificărilor periodice de siguranță alimentară, a fost depistată prezența unor corpuri străine – fragmente de material plastic de culoare albă.

Consumatorii care au achiziționat produsul cu termen de valabilitate 7, 11 sau 17 martie 2026 sunt sfătuiți să nu îl consume, ci să îl distrugă sau să îl returneze la unitatea de unde l-au cumpărat, urmând să primească contravaloarea acestuia. Produsul poate fi returnat până la data de 17 martie 2026.

Reprezentanții DSVSA Satu Mare atrag atenția că vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a altor produse alimentare de către persoane neînregistrate este ilegală și continuă controalele tematice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și a fraudelor din domeniul alimentar.