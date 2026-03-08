8 Martie Ziua Internațională a Femei—2026

Ziua Internaţională a Femeii, sărbătorită pe 8 Martie, este o ocazie pentru fiecare de a aduce bucurii şi a oferi simboluri de apreciere pentru cele mai apropiate şi mai apreciate reprezentante ale sexului frumos. Însă sărbătoarea a fost mai întâi o expresie a luptei femeilor pentru dobândirea unor drepturi, confundându-se ulterior cu o sărbătoare a mamelor în ţările din fostul bloc sovietic.

„Mama – cel dintâi cuvânt, cel mai dulce zâmbet, cel mai sincer suflet, cel din urmă vis. Cea mai dulce voce, cea mai grea durere, cea mai mândră floare, cea mai scumpă carte.”

Astăzi este o zi de sărbătoare.Totul în jur ne face să credem asta.Cel mai mult s-au pregătit florile.Așezate semeț în ghivece ca pe niște tronuri prețioase sau îmbrățișate discret în buchete de toate mărimile și-n coronițe. Florile ne dăruiesc frumusețea, gingășia și mirosul primăvaretic tuturor trecătorilor. Pentru că șțiu că astăzi ele vor fi alese ca să ducă mesaje prețioase către femeninele lumii. Mesaj de iubire, de admirație, recunoștință, prețuire, de iertare, mesaje rostite sau nerostite.Ele vor ști să facă asta alături de alte daruri pe care le vor însoți în această zi plină de emoție și gânduri calde. Și în sufletul femeilor se simte un murmur de încântare, așteptare ,speranță și bucurie.

Astăzi poposesc mai mult în fața oglinzii înainte de a ieșii din casă, sunt mai atente la culoarea care li se potrivește și au părul aranjat cu o zi înainte. Sunt mai preocupate de aspectul exterior ca și cum asta ar putea trage după sine și frumusețea sufletească.

Dar sunt femei pe care nu le mai intereseză aspectul exterior, care nu sunt încântate, nu așteaptă și nu au bucurie. Au doar o teamă puternică ascunsă în suflet care îi răpesc liniștea, o teamă care se zbate ca o pasăre captivă într-o colivie întunecată și rece, și le perturbă de fiecare dată când trebuie să ia o decizie.

Este teama de boală, teama de cancer. Fie că doar le-au atins sau viețuiesc cu el, boala le pare temătoare și precaute și le umbrește bucuria.Teama de necunoscut și împrevizibil le face șovăitoare și pășesc în viață ca pe nisipuri mișcătoare.

Sunt și femei curoajoase printre ele – femei care și-au învins teama și au hotărât să trecă ca și cum nu ar exista nici un pericol, care se bucură de fiecare moment și de fiecare dar al vieții, de fiecare răsărit de soare și de fiecare noapte în care pot să viseze și pot influiența sau schimba în vreun fel.Unele femei pot să trecă mai ușor peste asta, altele au nevoie de mai mult timp în care să se adapteze la impactul cu schimbărilor produse de cancer în vieților.

Lor le acordăm admirația și prețuirea noastă și le dorim să nu-și piardă curajul și speranța. Ei sunt niște eroi dând dovadă că sunt niște luptători foarte puternici prin înfângerea bolii.

Pentru cele care nu au reușit însă lucrul acesta, propun astăzi 8 Martie, ca noi toate femeile sănătoase a lumii acesteia să încercăm cu mințile și cu sufletul nostru să deschidem ușa sufletului lor și să eliberăm teama, și în locul ei să punem bucuria și dragostea de viață, curajul și speranța .Să punem iubirea noastră împreună cu buchetul de flori, pe care fiecare din noi îl primim astăzi însoțit de mesajul său: de admirație, de recunoștință, prețuire, iertare.Și să credem că, dacă facem asta, azi va fi sărbătoare pentu toate femeile, indiferent de starea în care se află.

Asociația de Psiho-Ocologie Hathor-Maeve-Nectarie Satu Mare vă invită astăzi la un astfel de gest și vă urează tuturor femeilor “Ani mulți în sănătate și bucurie”.