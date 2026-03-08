A fost lansată o  nouă ediție a campaniei UVVG, „Un zâmbet pentru fiecare”

Cadrele didactice din învățământul preșcolar și primar din întregul județ Arad pot să își înscrie clasele în concurs, până luni, 9 martie

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a lansat cea de-a cincea ediție a campaniei „Un zâmbet pentru fiecare”, un proiect educațional și comunitar dedicat copiilor din ciclul primar și preșcolar din întreg județul Arad. Campania, organizată în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Arad, se derulează în perioada martie – aprilie și are drept obiectiv cultivarea empatiei, solidarității și grijii față de cei aflați în momente dificile.

În cadrul acestei inițiative, fiecare clasă participantă va realiza decorațiuni cu tematică pascală, care vor fi colectate la finalul campaniei și oferite pacienților internați în Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, precum și beneficiarilor din centrele de vârstnici din județ. Gesturile simple, dar pline de căldură, vor aduce un strop de lumină și speranță în perioada sărbătorilor pascale pentru cei aflați în spitale sau în centre de îngrijire.

În paralel, UVVG organizează workshop-uri dedicate copiilor și părinților, în cadrul cărora participanții vor realiza lumânări din materiale reciclabile. Acestea vor fi, de asemenea, distribuite în spitale și în comunitate, ca simbol al solidarității și al implicării civice.

Mesajul central al campaniei este acela de a-i învăța pe cei mici ce înseamnă empatia, grija față de ceilalți și responsabilitatea față de comunitate, transformând creativitatea și bucuria copilăriei într-un gest de sprijin pentru cei care au nevoie de un zâmbet.

Inițiativa este susținută activ de către doamna rector a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, cunoscută pentru implicarea constantă în proiecte dedicate comunității și pentru promovarea valorilor umane în mediul academic și social. Prin astfel de inițiative, liderul UVVG încurajează apropierea universității de comunitate și implicarea studenților, cadrelor didactice și a partenerilor educaționali în proiecte care pun în centrul lor grija față de oameni și solidaritatea socială.

Înscrierile în cadrul campaniei sunt deschise până în data de 9 martie, iar cadrele didactice care doresc să își înscrie clasa sau grupa de copii pot face acest pas printr-un simplu mail transmis la concurs@uvvg.ro .

Lucrările realizate de copii vor fi fotografiate și postate pe pagina oficială de Facebook a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, unde utilizatorii rețelelor de socializare vor putea vota colajul favorit prin intermediul aprecierilor („like”). Primele cinci lucrări care vor acumula cele mai multe aprecieri vor fi premiate.

Inițiativa a crescut constant de la an la an. La ediția de Crăciun a campaniei, aproximativ 2.500 de copii s-au implicat activ, iar mii de pacienți, persoane vârstnice, cadre medicale au primit mici daruri realizate cu suflet, de copii. De asemenea, numărul voluntarilor implicați, studenți ai UVVG, este în continuă creștere, de la an la an.

Prin proiectul „Un zâmbet pentru fiecare”, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad reușește să creeze o mică comunitate a binelui, reunind universitatea, instituțiile de învățământ, cadrele didactice, copiii și părinții în jurul valorilor solidarității și generozității.