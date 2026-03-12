ACCIDENT. Depășire riscantă în Țara Oașului: o femeie de 67 de ani a ajuns la spital

Un triciclu a fost acroșat de un autoturism în timpul unei manevre de depășire; polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea circumstanțelor exacte

Un accident rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc în cursul zilei de 11 martie, pe un drum județean din localitatea Bixad. O manevră de depășire efectuată fără asigurarea corespunzătoare a dus la acroșarea unui triciclu, iar victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Accident produs în timpul unei manevre de depășire

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, la data de 11 martie, în jurul orei 13:13, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au fost sesizați prin apel la numărul de urgență 112 despre producerea unui eveniment rutier pe Drumul Județean 109L, în localitatea Bixad.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că o femeie de 32 de ani, din Bixad, aflată la volanul unui autoturism, ar fi efectuat o manevră de depășire. În momentul revenirii pe banda de mers, aceasta nu s-ar fi asigurat corespunzător, acroșând un triciclu condus de o femeie de 67 de ani, tot din localitate.

Victima a fost transportată la spital

În urma impactului, conducătoarea triciclului a suferit vătămări corporale ușoare, fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Polițiștii au procedat la testarea ambelor conducătoare cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, ceea ce indică faptul că niciuna dintre acestea nu consumase alcool înainte de producerea evenimentului.

Cercetările continuă

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.