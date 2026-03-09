FOTO. ACCIDENT MORTAL. Șoferul vinovat și decedat nu avea permis

La data de 8 martie a.c., în jurul orei 17:40, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe varianta de ocolire a municipiului Satu Mare- DN19H, la intersecția cu strada Căprioarei.

Cu ocazia deplasării la fața locului, din primele verificări efectuate, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 35 de ani, din localitatea Turulung, în timp ce conducea un autoturism pe varianta de ocolire, la pătrunderea în sensul giratoriu de la intersecția cu strada Căprioarei, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum, ar fi escaladat sensul giratoriu, părăsind partea carosabilă și răsturnându-se cu autoturismul în șanț.

Din nefericire, în urma accidentului, conducătorul auto a decedat.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că conducătorul auto nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

De asemenea, a rezultat vătămarea corporală a 5 pasageri din autoturism, cu vârste cuprinse între 29 și 46 de ani, toți fiind transportați la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc accidentul.