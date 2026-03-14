Acțiune a poliției cu câine specializat pentru depistarea substanțelor interzise la un liceu din municipiul Satu Mare

La data de 11 martie a.c., în intervalul orar 07:30 – 08:30, polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară, împreună cu jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, au desfășurat o acțiune cu efective mărite pe raza municipiului Satu Mare.

Acțiunea s-a desfășurat în zona adiacentă a Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, având ca obiectiv prevenirea și combaterea traficului de substanțe interzise și prevenirea portului sau folosirii fără drept de obiecte periculoase.

În cadrul acțiunii desfășurate, a fost angrenat un exemplar canin specializat în detectarea substanțelor interzise din cadrul Serviciului Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, fiind controlați peste 200 de elevi în vederea depistării de obiecte periculoase sau substanțe interzise.

Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare va continua organizarea unor astfel de activități, în cooperare cu instituțiile și structurile competente, în scopul prevenirii faptelor antisociale și menținerii unui climat de siguranță în unitățile de învățământ.