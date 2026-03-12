ACȚIUNE. Alarmă Într-un liceu din Satu Mare: Polițiștii au descins cu câine antidrog

Acțiunea preventivă a avut loc în zona Liceului Tehnologic de Industrie Alimentară „George Emil Palade”, pentru depistarea substanțelor interzise și a obiectelor periculoase

Polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în dimineața zilei de 11 martie, o acțiune cu efective mărite în zona unui liceu din Satu Mare, având ca scop prevenirea consumului și traficului de substanțe interzise în rândul elevilor.

Controale în zona liceului

Acțiunea s-a desfășurat în intervalul orar 07:30 – 08:30, în zona adiacentă Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Palade. Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară au acționat împreună cu jandarmi ai Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare pentru prevenirea traficului de substanțe interzise și a portului fără drept de obiecte periculoase.

Câine specializat pentru detectarea drogurilor

În cadrul acțiunii a fost utilizat un exemplar canin specializat în detectarea substanțelor interzise, din cadrul Serviciului Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină.

În total, au fost verificați peste 200 de elevi, controalele având caracter preventiv și fiind realizate pentru identificarea eventualelor obiecte periculoase sau substanțe interzise.

Acțiuni preventive în continuare

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au anunțat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în cooperare cu instituțiile competente, pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea unui climat de siguranță în unitățile de învățământ.