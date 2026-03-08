Acțiuni preventive desfășurate în unitățile de învățământ din Ardud și Tășnad

În această săptămână, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat o serie de acțiuni pentru combaterea traficului de substanțe interzise la nivelul unităților de învățământ din județ, respectiv la Liceul Tehnologic Ardud și Liceul Tehnologic Tășnad.

Polițiștii din cadrul Biroului Siguranța Școlară, împreună cu cei ai Compartimentului de Prevenire și Analiză a Criminalității, au desfășurat activități informativ-preventive având ca temă prevenirea traficului de substanțe interzise. În cadrul întâlnirilor cu elevii, au fost abordate aspecte privind consecințele legale ale implicării în astfel de fapte, riscurile asociate consumului de droguri și importanța adoptării unui comportament responsabil.

Totodată, la ieșirea elevilor de la cursuri, a fost angrenat un exemplar canin specializat în detectarea substanțelor interzise din cadrul Serviciului Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, iar patrule de poliție din cadrul Poliției Orașului Ardud și Poliției Orașului Tășnad au acționat în proximitatea unităților de învățământ pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

Astfel de activități vor continua și în perioada următoare, în vederea asigurării unui climat educațional sigur și prevenirii oricăror situații care pot afecta siguranța elevilor și a personalului didactic.