ADMINISTRAȚIE Dialog direct cu cetățenii: audiențele de la Primăria Satu Mare, între transparență și soluții concrete

Viceprimarii Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan au discutat punctual cu sătmărenii înscriși, în cadrul unei noi sesiuni dedicate problemelor comunității

Primăria Municipiului Satu Mare continuă sesiunile de audiențe cu cetățenii, consolidând un cadru de dialog direct și constructiv pentru soluționarea problemelor identificate în comunitate.

În cadrul unei noi runde de întâlniri, viceprimarii municipiului, Cristina Tămășan-Ilieș și Raul Băbțan, au discutat cu sătmărenii care s-au înscris în audiențe, abordând punctual situațiile prezentate.

Transparență și colaborare – baza unei administrații eficiente

Viceprimarul Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat importanța întâlnirilor directe cu cetățenii, considerând că o administrație eficientă se construiește prin transparență, deschidere și colaborare constantă cu comunitatea.

„Dialogul față în față rămâne unul dintre cele mai importante instrumente prin care putem identifica soluții”, a transmis aceasta, evidențiind faptul că astfel de întâlniri oferă oportunitatea unei comunicări clare și aplicate, adaptate fiecărei situații în parte.

Probleme punctuale, soluții în limitele competențelor

La rândul său, viceprimarul Raul Băbțan a precizat că discuțiile au vizat aspecte concrete, iar cetățenii au primit îndrumare în limitele competențelor administrației locale.

„Dialogul direct rămâne un instrument important pentru a înțelege corect nevoile comunității și pentru a identifica soluții aplicabile. Mulțumesc tuturor celor care au ales să se adreseze instituției în mod deschis și responsabil”, a declarat acesta.

Acces digital la servicii și sesizări

Pentru o comunicare rapidă și eficientă cu administrația locală, reprezentanții municipalității îi încurajează pe cetățeni să utilizeze platforma online Satu Mare CITY Portal, disponibilă la adresa https://portal.primariasm.ro/.

Prin intermediul portalului, sătmărenii pot accesa serviciile oferite de primărie, pot transmite sesizări și pot obține informații actualizate, simplificând astfel interacțiunea cu instituția.

Prin continuarea sesiunilor de audiențe și prin dezvoltarea instrumentelor digitale, administrația locală își propune să mențină un contact constant cu comunitatea și să răspundă cât mai eficient nevoilor acesteia.