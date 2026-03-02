ADMINISTRAȚIE Toleranță zero pentru întârzieri: Prefectura impune ritm accelerat în aplicarea noilor măsuri

Ședință de coordonare cu structurile MAI: prefectul pune accent pe sustenabilitate financiară, adaptare procedurală și menținerea climatului de siguranță

Prefectul județului Județul Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat în această dimineață ședința săptămânală de coordonare cu șefii structurilor teritoriale ale Ministerul Afacerilor Interne și conducerea Instituția Prefectului Satu Mare, pentru analiza activităților curente și stabilirea priorităților pentru perioada următoare. La întâlnire au participat subprefectul Ioan Tibil și secretarul general al instituției, Cosmin Dorle.

Noile ordonanțe, în centrul discuțiilor

Un punct central al ședinței l-a constituit aplicarea, la nivelul unităților administrativ-teritoriale, a Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 7/2026, act normativ care vizează consolidarea sustenabilității financiare a autorităților locale și optimizarea structurilor administrative.

De asemenea, a fost analizat impactul Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 6/2026 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și al Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2026, care urmărește simplificarea procedurilor și eficientizarea activității instituțiilor publice.

Aplicarea noilor reglementări presupune adaptarea proceselor interne și o coordonare strânsă între autoritățile implicate, astfel încât tranziția să fie realizată fără blocaje administrative.

Situație operativă: stare de normalitate

Structurile teritoriale ale MAI au prezentat situația operativă la nivel județean, fiind raportată o stare de normalitate. Nu au fost înregistrate incidente semnificative și nici evenimente anunțate care să impună măsuri suplimentare în perioada imediat următoare.

Apel la colaborare instituțională

În încheiere, prefectul Altfatter Tamás a subliniat importanța implementării coerente a noilor acte normative și a unei colaborări eficiente între instituții, pentru menținerea stabilității administrative și a climatului de siguranță publică.

Mesajul transmis a fost unul clar: adaptarea rapidă la noile cerințe legislative trebuie să fie însoțită de responsabilitate și coordonare, în beneficiul direct al cetățenilor județului Satu Mare.