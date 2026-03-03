AGRICULTURĂ Fermierii din Medieșu Aurit, chemați la informare privind subvențiile APIA 2026

Ședință crucială pe 10 martie, la Căminul Cultural, pentru clarificarea condițiilor de accesare a fondurilor europene și naționale

Primăria Medieșu Aurit, în parteneriat cu APIA Centrul Local Livada, invită fermierii din comună și din localitățile aparținătoare la o ședință de informare dedicată campaniei de depunere a cererilor de plată pentru anul 2026. Întâlnirea va avea loc în data de 10 martie 2026, de la ora 12:00, la Căminul Cultural Medieșu Aurit.

Cine este așteptat la întâlnire

Sunt invitați fermierii din localitățile:

Medieșu Aurit

Potău

Băbășești

Românești

Iojib

Medieș Râturi

Medieș Vii

Evenimentul se adresează atât producătorilor din sectorul vegetal, cât și celor din sectorul zootehnic, interesați de accesarea sprijinului financiar aferent anului 2026.

Subvenții europene și sprijin de la bugetul de stat

Pe agenda discuțiilor se află:

Modalitatea de accesare a subvențiilor prin fonduri europene FEGA și FEADR, precum și a schemelor finanțate din bugetul de stat;

Reglementările europene și naționale aplicabile în 2026 pentru sectorul agricol;

Clarificări privind condițiile de eligibilitate și procedurile de depunere a cererilor.

Organizatorii subliniază importanța participării, în contextul modificărilor legislative și al necesității respectării noilor cerințe pentru obținerea sprijinului financiar.

Pentru informații suplimentare, fermierii pot apela numerele de telefon: 0261/840200 sau 0756 404 211.

Ședința se anunță a fi un moment esențial pentru pregătirea corectă a campaniei APIA 2026 și pentru evitarea eventualelor erori în procesul de solicitare a subvențiilor.