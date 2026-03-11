ALCOOL Doi șoferi prinși băuți la volan în Botiz

Polițiștii rutieri din Satu Mare au depistat în aceeași zi doi conducători auto care s-au urcat la volan după ce au consumat alcool

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au depistat, în data de 10 martie, doi șoferi care conduceau sub influența alcoolului în localitatea Botiz. Ambii conducători auto sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Alcool depistat pe strada Odoreului

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 15:50, când polițiștii aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Odoreului au oprit în trafic un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din Botizul Mic.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. În acest caz, polițiștii au deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Al doilea șofer depistat la scurt timp

La doar câteva minute distanță, în jurul orei 16:10, polițiștii rutieri au oprit în trafic un alt autoturism, condus de un bărbat de 37 de ani, din localitatea Botiz.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,67 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care depășește limita legală pentru conducerea unui vehicul. Și în acest caz, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.