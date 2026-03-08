Amendă de 10.000 de lei pentru un restaurant din Carei. DSVSA Satu Mare: 92 de controale în unități alimentare într-o săptămână.

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au efectuat 92 de controaleîn perioada 27 februarie – 6 martie 2026, în cadrul acțiunilor de verificare privind siguranța alimentelor.

Verificările au vizat mai multe tipuri de unități, printre care abatoare, unități de procesare a cărnii și laptelui, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, restaurante, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și unități de panificație. De asemenea, inspectorii au controlat unități de depozitare a alimentelor, semințelor, legumelor și fructelor.

Controalele au fost realizate în baza dispozițiilor Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și au vizat respectarea legislației în domeniu, inclusiv aplicarea cerințelor sistemului HACCP și a programelor de autocontrol din unitățile de producție și procesare.

Potrivit DSVSA Satu Mare, verificările au avut ca principal scop prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor, dar și consilierea operatorilor din industria alimentară pentru respectarea normelor sanitare. Sancțiunile au fost aplicate doar în situațiile în care deficiențele nu au fost remediate sau când au existat riscuri semnificative privind siguranța alimentelor.

În urma controalelor desfășurate în această perioadă, inspectorii au aplicat o sancțiune contravențională în valoare de 10.000 de lei unui restaurant din municipiul Carei, pentru nerespectarea normelor privind întreținerea spațiilor de prelucrare și depozitare a produselor alimentare, precum și a echipamentelor și ustensilelor utilizate.

Reprezentanții DSVSA atrag atenția că vânzarea online a prăjiturilor, cozonacilor sau a altor produse alimentare de către persoane neînregistrate este ilegală.

Pentru sesizări sau reclamații în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor, cetățenii pot apela Call Center-ul ANSVSA la numerele 0800.826.787 sau 0261.715.956.