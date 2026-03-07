Amenzi de aproximativ 30.000 de lei aplicate în timpul unor acțiuni în județul Satu Mare

Și în această săptămână, polițiștii de frontieră sătmăreni au continuat acțiunile de verificare a respectării legislației de către participanții la traficul transfrontalier. În cooperare cu celelalte structuri din județul nostru care au atribuții pe linia siguranței naționale, dar și cu autoritățile maghiare polițiștii de frontieră își îndeplinesc în continuare misiunile de menținere a ordinii și liniștii publice în zona de responsabilitate.

Pe căile de comunicație din județul nostru, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare structurile de siguranță și ordine publică au acționat în zona de frontieră și în cursul zilei de vineri 6 martie a.c. Activitățile au avut drept scop prevenirea și combaterea migratiei ilegale și a infracționalității transfrontaliere, asigurarea și menținerea unui climat de ordine și siguranță publicã în contextul aderării României la spațiul Schengen, combaterea contrabandei și a traficului cu produse accizabile, combaterea traficului cu autovehicule furate, combaterea traficului ilegal cu arme și muniții, prevenirea și combaterea faptelor ilegale din domeniul forestier, prevenirea și combaterea transporturilor ilegale de deșeuri, combaterea infracțiunilor de mediu.

Cele două acțiuni în sistem integrat s-au desfășurat pe comunicațiile Satu Mare-Petea, respectiv Carei-Urziceni, în zona fostelor puncte de trecere a frontierei, dar și pe alte căi de comunicație care converg înspre sau dinspre frontieră și au urmărit prevenirea încălcării legislației în vigoare de către participanții la traficul transfrontalier.

Au participat polițiști de frontieră sătmăreni, polițiști din cadrul IJP Satu Mare, jandarmi din cadrul IJJ Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și SCCO Satu Mare, dar și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare, iar una dintre acțiuni a fost organizată în comun cu autoritățile maghiare din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs Szatmar Bereg.

Folosind aplicația eDAC, echipele de control au verificat peste 873 de persoane și 369 mijloace de transport. Și de această data, numărul abaterilor de la respectarea legislației a fost destul de ridicat, fiind aplicate 18 amenzi în valoare de 29.895 lei și 5 avertismente. Totodată, au fost reținute: cinci certificate de înmatriculare, 3 seturi de plăcuțe și un permis de conducere. De asemenea, pe timpul desfășurării acțiunilor a fost identificat în trafic și un cetățean care a prezentat o carte de identitate expirată.

Dintre sancțiunile contravenționale aplicate, într-un caz valoarea amenzii s-a ridicat la suma de 20.000 de lei. S-a întâmplat în cazul unui cetățean român, care a fost oprit în trafic în timp ce conducea un microbuz înmatriculat în România. În interiorul mijlocului de transport au fost descoperite mai multe recipiente din plastic care conțineau vin (344 de litri) pentru care conducătorul auto nu a putut prezenta documente justificative. Inspectorii vamali au ridicat bunurile în vederea confiscării, iar șoferul a fost amendat cu suma de 20.000 de lei.

Pentru combaterea fenomenului infracțional transfrontalier și pentru asigurarea respectării legislației în vigoare, structurile sătmărene cu atribuții pe siguranță și ordine publică vor desfășura astfel de acțiuni și în perioada următoare.