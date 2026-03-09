APRECIERE. Femeile din familia social-democrată, sărbătorite de PSD Satu Mare de Ziua Internațională a Femeii

Organizația Județeană PSD Satu Mare a transmis mesaje de recunoștință și apreciere doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 8 Martie

Duminică, 8 martie 2026, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Organizația Județeană PSD Satu Mare, coordonată de președintele Mircea Govor, a marcat această sărbătoare dedicată feminității și recunoștinței față de rolul important pe care femeile îl au în familie și în societate. Evenimentul a fost un prilej de a celebra doamnele și domnișoarele din marea familie social-democrată.

Recunoștință pentru rolul femeilor în comunitate

Reprezentanții organizației au subliniat că această zi reprezintă un moment special de apreciere pentru toate femeile care, prin muncă, dăruire și sensibilitate, contribuie la echilibrul și armonia comunității.

”Fie că sunt mame, bunici, fiice, colege sau prietene, femeile sunt o sursă constantă de inspirație prin curajul, devotamentul și implicarea lor”, a spus Mircea Govor cu această ocazie.

Feminitate, eleganță și implicare

Ziua de 8 Martie este, totodată, o ocazie de a celebra feminitatea, eleganța și rolul esențial pe care femeile îl au nu doar în familie, ci și în viața socială și publică. Prin activitatea lor, acestea contribuie la dezvoltarea și consolidarea comunității.

Mesaj de felicitare

Cu acest prilej, Organizația Județeană PSD Satu Mare a transmis un mesaj de felicitare tuturor doamnelor și domnișoarelor:

„La mulți ani, stimate doamne! Vă transmitem cele mai sincere gânduri de bine, sănătate, bucurii și împliniri. Să aveți parte de respect, apreciere și momente frumoase alături de cei dragi, nu doar astăzi, ci în fiecare zi. Vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți și pentru energia pozitivă pe care o aduceți în jurul vostru.”