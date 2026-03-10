CULTURĂ 90 de ani de la apariția revistei „Afirmarea”, marcați printr-un moment cultural la Biblioteca Județeană

Scriitori și oameni de cultură sătmăreni evocă istoria și impactul revistei „Afirmarea”, una dintre publicațiile importante ale vieții culturale locale

Asociația Clubul Creatorilor „Afirmarea” Satu Mare, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Satu Mare, organizează un eveniment cultural dedicat împlinirii a 90 de ani de la apariția primului număr al revistei „Afirmarea”, publicație care a apărut în perioada martie 1936 – 31 august 1940 și a reprezentat un reper pentru viața culturală a zonei.

O revistă cu tradiție în cultura sătmăreană

Momentul cultural își propune să readucă în atenția publicului rolul și contribuția revistei „Afirmarea” la dezvoltarea literară și intelectuală a comunității. Prin articole, creații literare și dezbateri culturale, revista a devenit în perioada interbelică un spațiu important de afirmare pentru scriitori și oameni de cultură.

Personalități culturale invitate

În cadrul evenimentului vor susține prezentări și intervenții:

Liliana Doboș-Lazăr, Marta Cordea, Ioan Nistor, George Vulturescu, Gheorghe Gheorghiade și Alexandru Zotta.

Evenimentul va fi moderat de Ioan Coriolan Anițaș.

Eveniment deschis publicului

Întâlnirea culturală va avea loc miercuri, 11 martie 2026, de la ora 15:00, la sediul Biblioteca Județeană Satu Mare, situat pe strada Iuliu Maniu nr. 2, în Sala mare de conferințe, etajul I.

Evenimentul se dorește a fi un prilej de dialog cultural și de rememorare a unei pagini importante din istoria literară a Sătmarului.