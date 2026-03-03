CULTURĂ Zile dedicate dialogului intercultural la Satu Mare: workshop-uri și proiecte transfrontaliere în cadrul CulturRO-Hub

Municipiul Satu Mare găzduiește trei zile de sesiuni de lucru pentru consolidarea cooperării culturale cu județul Szabolcs-Szatmár-Bereg

Au început zilele dedicate dialogului intercultural la Satu Mare, marcate de seria de workshop-uri organizate în cadrul proiectului CulturRO-Hub. În perioada 3-5 martie 2026, reprezentanți ai instituțiilor culturale din România și Ungaria se reunesc pentru a dezvolta inițiative culturale comune, care vor fi implementate atât la Satu Mare, cât și la Nyíregyháza. Proiectul, cu un buget total de 8,89 milioane euro, își propune să contureze un ecosistem cultural transfrontalier robust, consolidând relațiile interculturale prin dezvoltarea instituțiilor culturale din județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Workshop-uri tematice pentru cooperare culturală

Seria de trei workshop-uri profesionale se desfășoară după următorul calendar:

3 martie – Muzică simfonică

4 martie – Teatru și arte plastice

5 martie – Dans și muzică populară, meșteșug și gastronomie

Participanții includ reprezentanți ai teatrelor, filarmonicilor, școlilor de artă, instituțiilor de dans și muzică populară, muzeelor, artiști și profesioniști din domeniul socio-cultural. Întâlnirile oferă cadrul pentru generarea de idei pentru festivalurile culturale comune, analiza cooperării culturale existente și identificarea oportunităților de colaborare viitoare.

Extinderea ofertei culturale transfrontaliere

Proiectul CulturRO-Hub urmărește:

crearea de centre de servicii culturale dotate modern pentru evenimente și programe orientate spre turism;

completarea ofertei culturale între Nyíregyháza și Satu Mare;

prezentarea culturii și artei ca experiență turistică;

conectarea instituțiilor culturale dincolo de granițe.

În cadrul proiectului, se organizează și alte evenimente culturale: Festivalul Multicultural la Satu Mare, „Ziua Pro-Cultură”, „Ziua Folclorului” și „Săptămâna Culturii” în județul Szabolcs-Szatmár-Bereg.

Investiții și dotări pentru instituțiile culturale

Pentru susținerea proiectului, sunt prevăzute:

dotarea Filarmonicii de Stat Dinu Lipatti din Satu Mare cu echipamente moderne;

elaborarea a două strategii comune de marketing turistic cultural;

dezvoltarea unui centru cultural în Nyíregyháza și a unui centru multifuncțional în Satu Mare, pe strada Porumbeilor nr. 1;

reabilitarea fațadei Filarmonicii și instalarea unui sistem de climatizare la Teatrul de Nord din Satu Mare.

Prin aceste acțiuni, CulturRO-Hub contribuie la consolidarea relațiilor interculturale și la crearea unui mediu cultural inovator și atractiv pentru locuitorii și vizitatorii regiunii.