Deputatul Mircea Govor, mesaj de respect și unitate de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

Președintele PSD Satu Mare și deputat în Parlamentul României, Mircea Govor, a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, marcată anual la data de 17 martie.

În mesajul său, Mircea Govor a adresat gânduri de respect tuturor cetățenilor de etnie maghiară din județul Satu Mare și din întreaga țară, subliniind importanța conviețuirii și a dialogului între comunități.

„În județul Satu Mare, de generații, românii și maghiarii trăiesc împreună, își construiesc comunitățile și împărtășesc aceleași bucurii și provocări. Conviețuirea dintre noi arată că respectul, dialogul și înțelegerea pot construi comunități puternice și unite”, a transmis deputatul.

Acesta a evidențiat că diversitatea culturală reprezintă o bogăție a societății, iar respectul reciproc este fundamentul pe care poate fi construit viitorul comunităților din județ.

În același context, Mircea Govor a subliniat că responsabilitatea liderilor politici este de a menține și consolida climatul de respect și colaborare dintre români și maghiari.

La finalul mesajului, președintele PSD Satu Mare a transmis urarea „La mulți ani tuturor maghiarilor care sărbătoresc astăzi!”.