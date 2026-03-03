DEZVOLTARE Hotărâri cu impact pentru Moftin: buget, investiții și proiecte europene, aprobate în Consiliul Local

De la gestionarea fondului forestier și execuția bugetară, până la proiecte transfrontaliere și investiții pentru situații de urgență

În ultima ședință a Consiliul Local Moftin, consilierii locali au dezbătut și aprobat o serie de proiecte de hotărâre cu impact direct asupra dezvoltării administrative, economice și culturale a comunei.

Toate proiectele au fost elaborate de primarul comunei Moftin, Gheorghe David, iar inițiativa acestora a vizat atât buna gestionare a resurselor locale, cât și atragerea de finanțări externe.

Reglementarea valorificării masei lemnoase

Unul dintre proiectele adoptate – Proiectul de hotărâre nr. 5/05.02.2026 – vizează aprobarea fundamentării și a metodologiei de calcul a prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior recoltată din fondul forestier aflat în proprietatea comunei Moftin.

Actul normativ stabilește, totodată, prețurile de valorificare prin vânzare directă și modul de valorificare a masei lemnoase. Inițiatorul proiectului a fost viceprimarul comunei.

Execuția bugetară pe anul 2025, aprobată

Consilierii locali au aprobat, prin Proiectul de hotărâre nr. 10/16.02.2026, contul anual de execuție al bugetului comunei Moftin pentru anul 2025. Documentul reflectă modul în care au fost gestionate resursele financiare și investițiile realizate în anul precedent.

Investiții în cultură și infrastructură locală

Un alt proiect important – nr. 11/16.02.2026 – a vizat aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Centrul pentru Cultură, Tradiții, Artă Populară și Promovarea Turismului – Moftin, jud. Satu Mare”.

Proiectul urmărește consolidarea identității culturale locale și dezvoltarea potențialului turistic al comunei.

Tot în domeniul investițiilor, au fost aprobate documentațiile tehnico-economice, studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici și proiectul tehnic pentru realizarea unui spațiu de depozitare și garare destinat utilajelor și echipamentelor utilizate de către SVSU Moftin. Investiția vizează îmbunătățirea capacității de intervenție în situații de urgență la nivel local.

Proiecte europene pentru cooperare transfrontalieră

Pe agenda ședinței s-au aflat și două proiecte ce urmează a fi depuse spre finanțare în cadrul Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2021-2027.

Primul, intitulat „CULTRACRE ART: Cultură, Tradiții și Creativitate în zonele rurale transfrontaliere”, vizează creșterea rolului culturii și turismului sustenabil în dezvoltarea economică și implicarea socială în zona de frontieră.

Cel de-al doilea proiect, „WISE GUARD: Îmbunătățirea pregătirii pentru situații de urgență și răspuns coordonat”, are ca obiectiv consolidarea rezilienței comunităților în fața schimbărilor climatice și a riscurilor de calamități, prin măsuri de prevenire și cooperare transfrontalieră.

Decizii pentru dezvoltare pe termen lung

Prin proiectele adoptate, administrația locală din Moftin își reafirmă direcția strategică: gestionarea eficientă a resurselor proprii, investiții în infrastructură și cultură, dar și accesarea de fonduri europene pentru dezvoltare durabilă.

Hotărârile aprobate conturează un plan coerent de modernizare și consolidare a capacității administrative, cu efecte directe asupra comunității locale.