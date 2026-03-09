DROGURI Doi bărbați arestați după ce au fost prinși în flagrant cu substanțe psihoactive, în județ

Aproximativ 280 de grame de 4BMC, evaluate la 25.000 de lei, ar fi fost tranzacționate în momentul intervenției polițiștilor

Polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate au destructurat o activitate de trafic cu substanțe psihoactive în județul Satu Mare County. Două persoane, în vârstă de 19 și 39 de ani, au fost prinse în flagrant delict în municipiul Carei, în timp ce ar fi tranzacționat o cantitate importantă de substanță psihoactivă.

Prinși în flagrant în timpul unei tranzacții

Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Oradea.

În noaptea de 7 spre 8 martie 2026, cele două persoane au fost surprinse în flagrant delict în municipiul Carei, în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ 280 de grame de substanță psihoactivă 4BMC, pentru suma de 25.000 de lei.

Reținuți și ulterior arestați preventiv

La data de 8 martie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea au dispus reținerea celor două persoane, acestea fiind cercetate pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Ulterior, în cursul zilei de 9 martie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Bihor a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a celor doi suspecți.

Ancheta continuă

Ancheta este în curs pentru stabilirea întregii activități infracționale și a eventualelor conexiuni ale persoanelor implicate.

Reprezentanții autorităților reamintesc că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.