DSVSA Satu Mare: 78 de controale în exploatații și farmacii veterinare. Amenzi și avertismente aplicate

Inspectorii Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu Mare au efectuat 78 de controaleîn perioada 27 februarie – 6 martie 2026, în cadrul verificărilor privind sănătatea și bunăstarea animalelor.

Controalele au vizat exploatații profesionale și non-profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare și farmacii veterinare din județ. În urma verificărilor, au fost aplicate trei sancțiuni contravenționale: o amendă în valoare de 1.200 de lei și două avertismente.

Amenda a fost aplicată unei exploatații non-profesionale din localitatea Ambud, iar avertismentele au fost date pentru două exploatații din Micula Nouă și Dindești. Sancțiunile au fost aplicate pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară.

Totodată, DSVSA Satu Mare a anunțat că a fost publicată documentația pentru concesionarea serviciilor sanitare veterinare pe următorii patru ani. Procedura vizează 60 de circumscripții sanitare veterinare din județ, iar dosarele pot fi depuse până la 3 aprilie 2026, ora 9:00. Documentația este disponibilă pe site-ul instituției și în platforma SEAP.

În prezent, în județul Satu Mare nu mai există restricții sanitar-veterinare generate de focare de pestă porcină africană, după cazurile înregistrate anterior în localitățile Amați, Ambud și Halmeu. Totuși, autoritățile au anunțat o suspiciune de rabie la un câine din localitatea Turț, într-o exploatație non-profesională.

DSVSA atrage atenția că, la nivel european, evoluează gripa aviară și pesta porcină africană în mai multe state, motiv pentru care crescătorii de animale trebuie să respecte strict măsurile de biosecuritate.

Crescătorii de porci trebuie să asigure identificarea și înregistrarea animalelor, să evite contactul cu porci din alte exploatații sau cu animale sălbatice și să respecte regulile de igienă și dezinfecție. În cazul păsărilor, autoritățile recomandă creșterea acestora în spații protejate și limitarea contactului cu păsările sălbatice.

Pentru sesizări sau reclamații, cetățenii pot apela Call Center ANSVSA – 0800.826.787 sau DSVSA Satu Mare – 0261.715.956.