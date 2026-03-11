DUHOVNICIE Starețul Mănăstirii Scărișoara Nouă, invitat la Liturghia Darurilor la Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt”

Elevii liceului teologic din Satu Mare au participat la slujba din Postul Mare, iar mai mulți dintre ei s-au spovedit și împărtășit

În fiecare miercuri din Postul Mare, biserica din incinta Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare găzduiește întâlniri duhovnicești speciale, la care sunt invitați stareți ai mănăstirilor din cadrul Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sătmarului.

Săptămâna aceasta, invitatul elevilor și al cadrelor didactice a fost Arhimandritul Spiridon, starețul Mănăstirea Scărișoara Nouă din județul Satu Mare.

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Cu acest prilej, alături de directorul unității de învățământ, pr. Gabriel Groza, starețul Mănăstirii Scărișoara Noua a oficiat Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfințite, una dintre slujbele specifice perioadei Postului Mare.

La slujbă au participat numeroși elevi ai liceului teologic, iar o parte dintre ei s-au spovedit și s-au împărtășit, pregătindu-se astfel duhovnicește pentru marile sărbători pascale.

Cuvânt de învățătură despre iertare

În cuvântul de învățătură adresat tinerilor, Arhimandritul Spiridon a vorbit despre importanța iertării și despre responsabilitatea fiecărui creștin de a urma învățăturile lui Hristos.

Pornind de la dialogul dintre Sfântul Apostol Petru și Mântuitorul Iisus Hristos, acesta a explicat că îndemnul de a ierta „de șaptezeci de ori câte șapte” înseamnă, de fapt, chemarea de a ierta mereu, în fiecare zi, greșelile celor din jur.

Totodată, părintele stareț a amintit și pilda fiului risipitor, subliniind dragostea și iertarea tatălui față de fiul care se întoarce acasă, ca model pentru viața creștină.

Pregătire pentru „examenul” vieții

În mesajul său, Arhimandritul Spiridon a făcut o paralelă între viața spirituală și viața școlară. Așa cum elevii primesc informații de la profesori și sunt apoi evaluați, tot astfel, a explicat el, Dumnezeu oferă oamenilor porunci și învățături, iar la finalul vieții fiecare va da răspuns pentru felul în care le-a urmat.

Prin participarea la astfel de întâlniri duhovnicești, elevii au ocazia să se apropie mai mult de viața spirituală, să se curățească sufletește și să se pregătească pentru întâlnirea cu Hristos.