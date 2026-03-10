EDUCAȚIE „Zidul iubirii” pentru mame, creat de elevii Școlii Gimnaziale Homorodu de Mijloc

Copiii din învățământul primar au participat cu entuziasm la activitatea „Fii iubire pentru mama”, dedicată Zilei Femeii

Elevii din ciclul primar ai Școala Gimnazială Homorodu de Mijloc au participat cu mult entuziasm la activitatea intitulată „Fii iubire pentru mama”, organizată de Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, o inițiativă menită să celebreze dragostea și recunoștința față de mame.

Inimioare pline de mesaje pentru mame

În cadrul activității, copiii au realizat inimioare colorate, decorate cu mesaje frumoase și gânduri pline de afecțiune pentru mamele lor. Acestea au fost apoi agățate pe gardul școlii, care s-a transformat într-un adevărat „zid al iubirii”, plin de culoare, emoție și recunoștință.

O lecție despre iubire și apreciere

Prin această activitate, elevii au avut ocazia să își exprime într-un mod creativ și sincer dragostea pentru cea mai importantă persoană din viața lor – mama. Inițiativa a adus zâmbete, emoție și a demonstrat încă o dată cât de frumoase pot fi gesturile simple, dar pline de semnificație.

Cadrele didactice au apreciat implicarea și creativitatea copiilor, felicitându-i pentru modul în care au transformat o activitate educativă într-un moment deosebit de sensibil și plin de căldură.