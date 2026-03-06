Festivalul Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru” – ediția I 18 martie 2026, Satu Mare

La această primă ediție s-au înscris 51 de concurenți din 18 județe ale țării și din municipiul București, după cum urmează: Satu Mare, Maramureș, Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Cluj, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Suceava și Timiș.

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Centrul Cultural „G. M. Zamfirescu”, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și a Primăriei Municipiului Satu Mare, în parteneriat cu Asociația „Trecui aseară prin codru”, organizează miercuri, 18 martie 2026, de la ora 18:00, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor Satu Mare, prima ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”.

Miercuri, 18 martie 2026, în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, începând cu ora 18:00, va avea loc concursul de interpretare vocală, urmat de spectacolul artistic și Gala Laureaților.

Organizarea Festivalului – Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru” răspunde necesității de conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural imaterial românesc, având caracter național și adresându-se tinerilor soliști vocali de muzică populară din întreaga țară. Festivalul pornește de la moștenirea artistică a lui Nicolae Mureșan și de la cântecul emblematic „Trecui aseară prin Codru”, reper al melosului codrenesc, ca punct de plecare pentru un demers cultural de anvergură națională.

Evenimentul creează un cadru competitiv dedicat descoperirii și promovării tinerilor interpreți, stimulând interpretarea autentică și respectarea stilului zonal, a repertoriului tradițional și a costumului popular specific fiecărei regiuni etnofolclorice. Prin structura sa riguroasă – preselecție, repertoriu impus și acompaniament orchestral profesionist – concursul contribuie la creșterea nivelului artistic și la formarea noii generații de interpreți. Totodată, festivalul are rolul de a omagia și valoriza personalitățile reprezentative ale folclorului românesc, promovând zona Codrului și județul Satu Mare ca reper cultural în peisajul național.

Rezervarea locurilor se face la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, str. Mihai Viteazu nr. 32, sau la telefon 0753.055.545, de luni până vineri, în intervalul orar 08:00–16:00.

În program vor evolua: Nicolae și Nicușor Mureșan, Mariana Anghel, Petrică Mureșan, Antonela Ferche Bujiu, Ionel Sabo și Călin Borșe.

Concurenții și artiștii din Spectacolul de Gală vor fi acompaniați de Orchestra „Rapsodia bihoreană”, sub bagheta dirijorului prof. Liviu Bujiu.

Prezintă: Ovidiu Purdea Someș.

Președintele juriului: Elise Stan.