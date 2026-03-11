FILTRE. Mașini cu probleme tehnice depistate de poliție și RAR în județul Satu Mare

Zeci de persoane legitimate și peste 30 de mașini verificate în cadrul unei acțiuni desfășurate în Lucăceni și Moftinu Mare

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei au desfășurat, la data de 10 martie, o acțiune de control în trafic, în colaborare cu reprezentanți ai Registrul Auto Român Satu Mare, pentru creșterea gradului de disciplină rutieră și prevenirea accidentelor.

Verificări în trafic

Acțiunea a avut loc în intervalul orar 09.00–12.00, în localitățile Lucăceni și Moftinu Mare. Autoturismele oprite în trafic au fost verificate de inspectorii Registrului Auto Român pentru a identifica vehiculele care nu corespund din punct de vedere tehnic pentru circulația pe drumurile publice.

Amenzi și certificate reținute

În cadrul acțiunii, polițiștii au legitimat peste 40 de persoane și au verificat mai mult de 30 de autoturisme. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 23 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 15.000 de lei.

De asemenea, au fost reținute cinci certificate de înmatriculare pentru diverse defecțiuni și modificări neconforme, precum modificarea sistemului de evacuare, noxe emise peste limita admisă, defecțiuni majore la sistemul de iluminare sau montarea unor anvelope de alte dimensiuni decât cele prevăzute pentru autoturism.