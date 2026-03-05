Finalul Săptămânii Protecției Civile – ISU Satu Mare, mai aproape de comunitate

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” al județului Satu Mare a încheiat activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile, o perioadă în care pompierii au fost prezenți în mijlocul comunității, printre sătmăreni, pentru a împărtăși informații esențiale despre prevenție, siguranță și comportamentul corect în situații de urgență.

Pe parcursul acestei săptămâni, pompierii militari alături de voluntarii ISU Satu Mare au desfășurat activități educative și demonstrative în școli, licee, instituții publice, dar și la operatori economici din județ, consolidând parteneriatul dintre salvatori și comunitatea pe care o protejează zi de zi.

Un accent deosebit a fost pus pe educația tinerilor. Peste 3.000 de elevi, alături de cadrele didactice, din unități de învățământ din întreg județul, au participat la întâlniri interactive cu pompierii. Aceștia au învățat care este comportamentul corect în cazul producerii unor situații de urgență precum incendii, cutremure sau alte evenimente care le pot pune viața în pericol. Prin demonstrații practice și discuții deschise, elevii au avut ocazia să înțeleagă cât de importantă este prevenția și reacția corectă în momentele critice.

Totodată, activitățile s-au adresat și angajaților instituțiilor publice și ai operatorilor economici, care au participat la sesiuni de informare privind măsurile de siguranță, prevenirea incendiilor și modul de acțiune în situații de urgență. Astfel, sute de persoane au avut ocazia să își îmbunătățească nivelul de pregătire și să devină mai responsabile față de siguranța proprie și a celor din jur.

În spațiile publice din municipiul Satu Mare, pompierii au organizat puncte de informare și demonstrații practice, unde peste 300 de sătmăreni au încercat, sub îndrumarea specialiștilor, manevre de prim ajutor, învățând cum pot interveni rapid până la sosirea echipajelor de urgență. Interesul manifestat de comunitate a demonstrat încă o dată că spiritul civic și dorința de a ajuta sunt valori puternice în rândul sătmărenilor.

Participanții au aflat, de asemenea, mai multe informații despre programul de voluntariat „Salvator din pasiune”, dar și despre oportunitățile unei cariere în domeniul situațiilor de urgență, prin Școala de subofițeri de la Boldesti și Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”.

În cadrul activităților, pompierii promovat și platforma națională de informare preventivă www.fiipregatit.ro, un instrument important prin care cetățenii pot afla cum să se pregătească și cum să acționeze în diferite tipuri de situații de urgență. Totodată, sătmărenii au fost încurajați să descarce aplicația mobilă DSU, dezvoltată de Departamentul pentru Situații de Urgență, care oferă informații utile despre măsurile de prevenire, comportamentul în situații critice, precum și notificări și alerte în timp real.

Prin aceste activități, pompierii sătmăreni au dorit nu doar să transmită informații utile, ci și să consolideze relația de încredere cu cetățenii. Protecția civilă înseamnă responsabilitate comună, iar fiecare persoană informată poate face diferența într-o situație limită.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare mulțumește tuturor instituțiilor, unităților de învățământ, operatorilor economici și cetățenilor care au fost alături de salvatori în această săptămână dedicată siguranței comunității.