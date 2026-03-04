FISCALITATE. TUROS LORAND: Impozitele locale pot fi reduse din martie, la recomandarea UDMR

Senatorul de Satu Mare anunță recuperarea diferențelor pentru contribuabilii care au plătit deja

Sarcinile fiscale locale pot fi reduse începând cu luna martie, ca urmare a unei decizii adoptate la recomandarea Uniunea Democrată Maghiară din România. Anunțul a fost făcut de senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, care a subliniat impactul direct al măsurii asupra contribuabililor.

Reduceri aplicabile și pentru cei care au plătit deja

Potrivit senatorului, măsura vine în sprijinul persoanelor fizice și juridice afectate de nivelul actual al taxelor și impozitelor locale. Un aspect esențial îl reprezintă situația contribuabililor care și-au achitat deja obligațiile fiscale pentru anul în curs.

„Atenție: cei afectați și care au plătit deja impozitul vor recupera diferența”, a precizat Turos Lorand, subliniind că administrațiile locale vor trebui să aplice mecanismele legale de compensare sau restituire.

Decizie cu impact local direct

Inițiativa recomandată de UDMR urmărește diminuarea presiunii fiscale asupra cetățenilor și mediului economic local, în special într-un context economic dificil. Aplicarea reducerilor de la începutul primăverii oferă autorităților locale cadrul necesar pentru ajustarea deciziilor fiscale fără a afecta funcționarea administrațiilor.

Senatorul de Satu Mare a arătat că măsura reprezintă un pas important spre echilibru între nevoile bugetare ale autorităților și puterea de plată a contribuabililor.

Ce urmează

Autoritățile locale urmează să comunice în perioada următoare modalitatea concretă de aplicare a reducerilor și procedura de recuperare a sumelor plătite în plus, în funcție de hotărârile consiliilor locale și de cadrul legal în vigoare.