FLAGRANT DELICT. Sătmărean arestat pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată

Un bărbat de 47 de ani a fost reținut după ce polițiștii l-au prins în flagrant în timp ce ar fi vândut droguri de mare risc în municipiul Satu Mare

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii din cadrul Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 47 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.

Activitate infracțională documentată

Din materialul probator administrat a rezultat că bărbatul se afla sub măsura controlului judiciar dispusă de instanță, fiind trimis în judecată în luna martie 2025 de către procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată, și deținere de droguri de mare risc pentru consum propriu.

Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie–martie 2026, acesta ar fi procurat, deținut și vândut „cristal” (3CMC – drog de mare risc), pentru sume cuprinse între 250 și 300 de lei.

Prins în flagrant delict

În seara de 10 martie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant delict în municipiul Satu Mare, în timp ce ar fi tranzacționat aproximativ 14 grame de 3CMC pentru suma de 1.200 de lei.

Percheziții și probe ridicate

Pe parcursul urmăririi penale au fost indisponibilizate diferite cantități din substanțele interzise vândute de persoana cercetată. De asemenea, în urma celor trei percheziții efectuate la data de 10 martie 2026 la locuințele acesteia, polițiștii au descoperit și ridicat alte aproximativ 36 de grame de drog de mare risc 3CMC, precum și alte mijloace de probă.

Reținere și propunere de arestare preventivă

La data de 11 martie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Satu Mare au dispus reținerea bărbatului, urmând să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalul Satu Mare cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratul Județean de Jandarmi Satu Mare.

Precizare procedurală

Pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.