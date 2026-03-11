FOLCLOR Festivalul „Trecui aseară prin codru”, bilete deja epuizate la prima ediție

Concursul național de folclor dedicat tinerilor interpreți și moștenirii artistice a lui Nicolae Mureșan se va desfășura cu casa închisă la Satu Mare

Miercuri, 18 martie 2026, de la ora 18:00, Sala Mare a Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare va găzdui concursul de interpretare vocală din cadrul Festivalului – Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru”, urmat de spectacolul artistic și Gala Laureaților. Organizatorii au anunțat că toate locurile disponibile pentru prima ediție a evenimentului au fost rezervate integral, semn al interesului ridicat al publicului pentru această manifestare culturală.

Un festival dedicat tinerilor interpreți de muzică populară

Festivalul are caracter național și se adresează tinerilor soliști vocali de muzică populară din întreaga țară. Evenimentul urmărește conservarea, valorificarea și promovarea patrimoniului cultural imaterial românesc, oferind un cadru competitiv dedicat descoperirii și afirmării noii generații de interpreți.

Manifestarea pornește de la moștenirea artistică a interpretului Nicolae Mureșan și de la cântecul emblematic „Trecui aseară prin Codru”, considerat un reper al melosului codrenesc.

Promovarea autenticității folclorice

Prin structura sa – preselecție, repertoriu impus și acompaniament orchestral profesionist – concursul încurajează interpretarea autentică și respectarea stilului zonal, a repertoriului tradițional și a costumului popular specific fiecărei regiuni etnofolclorice.

Totodată, festivalul își propune să promoveze zona Codrului și județul Satu Mare ca repere importante pe harta culturală a României.

Artiști consacrați în spectacolul de gală

În programul artistic vor evolua nume cunoscute ale folclorului românesc, precum Nicolae Mureșan, Nicușor Mureșan, Mariana Anghel, Petrică Mureșan, Antonela Ferche Bujiu, Ionel Sabo și Călin Borșe.

Concurenții și artiștii din spectacolul de gală vor fi acompaniați de Orchestra Rapsodia Bihoreană, sub bagheta dirijorului Liviu Bujiu.

Evenimentul va fi prezentat de Ovidiu Purdea Someș, iar juriul concursului va fi prezidat de Elise Stan.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și Primăria Municipiului Satu Mare.