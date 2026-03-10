FOTO. INTERVENȚIE Incendiu puternic la o hală din Carei: pompierii au împiedicat extinderea flăcărilor

Un depozit de lemne a fost cuprins de flăcări în zorii zilei, iar intervenția rapidă a pompierilor a prevenit propagarea incendiului la alte trei hale învecinate

Un incendiu de proporții a izbucnit în dimineața zilei de astăzi la o hală situată pe strada Tireamului din municipiul Carei. Alarma a fost dată în jurul orei 05:10, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, iar pompierii au intervenit rapid pentru limitarea și lichidarea focului.

Intervenție rapidă a pompierilor

La locul incidentului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor, însumând un efectiv de 10 cadre militare. Pentru sprijinul forțelor de intervenție, a fost trimisă și o autospecială de stingere de la Detașamentul de Pompieri din Satu Mare.

Depozit de lemne cuprins de flăcări

La sosirea echipajelor operative, incendiul se manifesta violent la nivelul unui depozit de lemne din interiorul halei, afectând o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. În același timp, flăcările se extinseseră și la acoperișul construcției, pe o suprafață de aproximativ 40 de metri pătrați.

Situația era cu atât mai periculoasă cu cât exista riscul ca incendiul să se propage către alte trei hale alipite.

Incendiul, lichidat înainte de extindere

Pompierii au acționat simultan pentru stingerea focului și protejarea construcțiilor învecinate. Datorită intervenției rapide și coordonate, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite, fiind împiedicată extinderea acestuia la celelalte hale din apropiere.

Din fericire, în urma incidentului nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă a incendiului

În urma cercetărilor efectuate la fața locului, cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind jar sau scântei provenite dintr-o sursă de aprindere aflată în apropierea materialelor combustibile depozitate.

Pompierii reamintesc cetățenilor și operatorilor economici importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor, mai ales în spațiile în care sunt depozitate materiale inflamabile, pentru a reduce riscul producerii unor astfel de evenimente.