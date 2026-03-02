HAIDUCIE ÎN TRAFIC. Alcool și nepăsare: șoferi care sfidează legea, prinși de polițiști în Satu Mare

Doi conducători auto prinși băuți sau cu dreptul de a conduce suspendat, într-o serie de intervenții în municipiul Satu Mare. Polițiștii continuă cercetările pentru prevenirea accidentelor

În ultimele zile, polițiștii rutieri din Satu Mare au avut intervenții consecutive care scot în evidență riscurile conducerii sub influența alcoolului sau fără drept legal. În doar câteva ore, au fost identificați doi șoferi care și-au pus viața și pe cea a altora în pericol, unul fiind urmărit de poliție pe străzile orașului.

Șofer cu permis suspendat și alcoolemie la Stâna

La data de 28 februarie a.c., în jurul orelor 02:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare, aflați pe bulevardul Cloșca, au oprit un autoturism condus de un bărbat de 34 de ani, din localitatea Stâna.

Verificările au relevat că șoferul avea dreptul de a conduce suspendat, iar testul cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 0,13 mg/l alcool pur în aerul expirat. Cercetările continuă pentru infracțiunea de conducere fără drept, sub influența alcoolului.

Urmărire pe străzile Satu Mare: cetățean ucrainean depistat băut la volan

În noaptea de 1 martie a.c., în jurul orei 00:20, polițiștii au fost sesizați despre un autoturism care circula haotic pe strada Botizului. La semnalul de oprire, șoferul nu s-a conformat, fiind necesară urmărirea acestuia cu semnalele acustice și luminoase ale autospecialei.

Mașina a fost oprită la urcarea pe Podul Transilvania, iar la volan era un cetățean ucrainean de 24 de ani. Testarea cu etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,09 mg/l alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au condus șoferul la unitatea medicală pentru recoltarea de mostre biologice și continuă cercetările pentru conducere sub influența alcoolului.

Mesajul polițiștilor rutieri

Aceste intervenții evidențiază importanța respectării indicațiilor polițiștilor și a normelor rutiere. Polițiștii acționează permanent pentru siguranța cetățenilor și prevenirea unor evenimente cu consecințe grave.

Recomandarea este clară: nu conduceți sub influența alcoolului, respectați legislația rutieră și indicațiile autorităților pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.