ILEGAL. Primele incendii de vegetație din acest an: autoritățile reamintesc că arderea miriștilor este strict interzisă

Odată cu încălzirea vremii, focurile de vegetație reapar în mai multe zone. Specialiștii avertizează că această practică ilegală poate provoca pagube majore și poate pune în pericol vieți omenești

Odată cu creșterea temperaturilor, au apărut și primele incendii de vegetație din acest an, un fenomen care se repetă aproape în fiecare primăvară în mai multe zone ale țării. Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege și reprezintă un pericol major pentru comunități, mediu și infrastructură.

Arderea vegetației – o practică ilegală și periculoasă

Specialiștii reamintesc că incendiile de vegetație sunt provocate, în multe cazuri, de aprinderea intenționată a resturilor vegetale de pe terenuri agricole. Pe lângă faptul că această practică este ilegală, ea poate genera incendii greu de controlat.

Flăcările se pot extinde rapid către locuințe, terenuri agricole sau zone împădurite, iar intervenția echipelor de salvare devine mult mai dificilă atunci când focul scapă de sub control.

Vântul poate transforma un foc mic într-un incendiu de proporții

În condiții de vânt, incendiile de vegetație se pot extinde cu o viteză foarte mare. Un foc aparent minor poate ajunge în scurt timp în apropierea gospodăriilor sau a pădurilor, provocând pagube importante.

Totodată, fumul dens rezultat în urma arderii vegetației poate reduce vizibilitatea pe drumurile publice, crescând riscul producerii unor accidente rutiere.

Responsabilitatea comunității

Autoritățile subliniază că protejarea mediului și a comunităților depinde în mare măsură de responsabilitatea fiecăruia. Cetățenii sunt îndemnați să evite orice acțiune care ar putea provoca incendii de vegetație și să respecte legislația în vigoare.

În cazul în care observați izbucnirea unui astfel de incendiu, este esențial să apelați imediat Serviciul de urgență 112 și să transmiteți cât mai clar informațiile despre locul în care se manifestă focul.

Mii de incendii într-un singur an

Datele oficiale arată amploarea acestui fenomen. Anul trecut, în România au fost înregistrate aproape 18.000 de incendii de vegetație, care au afectat mii de hectare de teren și au pus în pericol mediul și siguranța comunităților. Autoritățile speră ca, prin informare și responsabilitate civică, numărul acestor incendii să scadă în acest an.