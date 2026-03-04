INCENDIU Atelier auto distrus de flăcări în județ

O autoutilitară a ars complet, iar focul s-a extins pe 200 mp; intervenție rapidă a pompierilor din județul Satu Mare

Un incendiu puternic a izbucnit în data de 3 martie, în jurul orei 16.40, la un atelier auto situat între localitățile Supurul de Sus și Supurul de Jos, mobilizând mai multe echipaje de intervenție din cadrul Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare. Flăcările s-au manifestat generalizat, pe o suprafață considerabilă, iar degajările de fum au fost vizibile de la distanță.

Intervenție cu forțe suplimentare

La fața locului au fost trimise:

două autospeciale de stingere din cadrul Punctului de Lucru Tășnad;

o autospecială de stingere de la Detașamentul Satu Mare;

echipaje ale Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență Supur și Acâș.

La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, existând risc real de extindere.

Autoutilitară distrusă complet

În interiorul atelierului se afla o autoutilitară, care a fost cuprinsă de flăcări și a ars în totalitate. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Intervenția promptă a echipajelor a împiedicat propagarea incendiului la un abator situat în imediata apropiere, evitând astfel producerea unor pagube mult mai însemnate.

Cauza probabilă: scurtcircuit electric

Potrivit primelor concluzii, cauza probabilă a izbucnirii incendiului o reprezintă un scurtcircuit electric. Pompierii au reușit lichidarea focului în cel mai scurt timp posibil și au înlăturat pericolul de reaprindere.

Recomandări pentru prevenirea incendiilor

Reprezentanții ISU recomandă populației și operatorilor economici să acorde o atenție sporită utilizării echipamentelor electrice și instalațiilor din spațiile de lucru.

Respectarea normelor de prevenire a incendiilor și verificarea periodică a instalațiilor electrice pot preveni situații similare, care pot produce pagube materiale semnificative sau pot pune în pericol vieți omenești.