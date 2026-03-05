Incendiu de vegetație în localitatea Istrău

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Carei au intervenit joi dup[-amiaz[ pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe raza localității Istrău.

La locul solicitării s-a deplasat un echipaj cu o autospecială de stingere și 5 cadre militare. Pentru gestionarea situației a fost solicitat și sprijinul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Moftin.

În momentul în care pompierii au ajuns la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 2,5 hectare de vegetație uscată.

Intervenția a fost destul de dificilă, iar echipajele au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor, astfel încât flăcările să nu se extindă.

Reamintim cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă și poate avea consecințe grave asupra mediului, bunurilor și chiar vieții oamenilor.