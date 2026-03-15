Incendiu de vegetație la Racșa: pompierii luptă de peste 7 ore cu flăcările pe 50 de hectare

În cursul nopții trecute, începând cu ora 00:43, pompierii militari sătmăreni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit pe raza localității Racșa. De peste 7 ore, echipajele de intervenție acționează neîntrerupt pentru limitarea și lichidarea focarelor, în condiții dificile, generate de vântul puternic care favorizează propagarea flăcărilor.

Până la această oră, intervenția a fost coordonată în teren de către comandantul Secției de Pompieri Negrești-Oaș, împreună cu comanda Detașamentului de Pompieri Satu Mare.

La fața locului acționează echipaje din cadrul Secției de Pompieri Negrești-Oaș și Detașamentului de Pompieri Satu Mare, cu mai multe autospeciale de primă intervenție și autospeciale de stingere, precum și personal operativ suplimentar mobilizat pentru gestionarea situației.

Incendiul se manifestă pe mai multe focare, pe o suprafață extinsă, estimată la aproximativ 50 de hectare, existând pericol de propagare către o pădure de brazi din apropiere. Pompierii depun eforturi susținute pentru localizarea și lichidarea focarelor, intervenția fiind îngreunată de terenul dificil și de rafalele de vânt.

De asemenea, în sprijinul echipajelor aflate deja la intervenție au fost trimise forțe și mijloace suplimentare, iar capacitatea operațională la nivelul subunităților implicate a fost ridicată pentru asigurarea schimburilor de personal.

Intervenția este în dinamică.