INFRASTRUCTURĂ Au reînceput lucrările pe drumul județean Satu Mare – Borlești

Modernizarea DJ 193 continuă cu lucrări la poduri, accesuri către gospodării și amenajarea șanțurilor și acostamentelor

Vicepreședintele Consiliul Județean Satu Mare, Cătălin Filip, anunță reluarea lucrărilor de modernizare pe drumul județean DJ 193, care face legătura între Satu Mare și localitatea Borlești. Anunțul a fost făcut marți, 10 martie, după o vizită efectuată de oficialul județean pe șantier, pentru a verifica stadiul lucrărilor.

Lucrări la poduri și accesuri către gospodării

În această perioadă, echipele de muncitori lucrează la cele două poduri din localitățile Ambud și Lipău.

Totodată, sunt realizate lucrări pentru amenajarea accesurilor către gospodării, precum și pentru șanțuri și acostamente.

Modernizarea continuă pe mai multe tronsoane

Potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean, în perioada următoare vor continua lucrările de modernizare pe sectorul de drum dintre localitățile Cărășeu și Apațeu.

Reprezentanții administrației județene precizează că lucrările vor continua și pe restul tronsonului, în cadrul proiectului de modernizare a drumului județean DJ 193, o investiție importantă pentru infrastructura rutieră din zonă și pentru locuitorii comunităților traversate de acest drum.