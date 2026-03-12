INFRASTRUCTURĂ. Lucrările de reconstrucție a podului de peste Valea Bârsăului din Bârsăul de Jos au fost finalizate

Lucrările de reconstrucție a podului peste Valea Bârsăului, din localitatea Bârsăul de Jos, au fost finalizate, iar circulația în zonă se desfășoară de acum în condiții mult mai bune și mai sigure.

Lucrări de modernizare finalizate

Intervențiile realizate au vizat reconstrucția vechiului pod și modernizarea infrastructurii din zonă. Lucrările au inclus reasfaltarea carosabilului, montarea parapeților de protecție și instalarea indicatoarelor rutiere, dar și amenajarea zonelor adiacente podului.

Condiții mai bune pentru participanții la trafic

Vicepreședintele Consiliul Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a declarat, cu ocazia unei vizite în teren, că în urma acestor lucrări sunt asigurate condiții de circulație mult mai sigure pentru toți participanții la trafic.

Finalizarea investiției contribuie la îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale și la creșterea siguranței în zonă.